Patenti ritirate a quattro persone trovate in stato di ebbrezza e altre dieci sanzionate per un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Inoltre un 29enne è stato denunciato per evasione, poiché trovato fuori dalla propria abitazione dove avrebbe dovuto restare per gli arresti domiciliari; nove maggiorenni sono stati segnalati al Prefetto per uso di marijuana, hashish e cocaina, trovati in possesso di piccole quantità di droga, e due persone sono state denunciate per il possesso ingiustificato di coltelli a serramanico.

Questo il bilancio di un controllo straordinario del territorio nei Comuni di San Teodoro e Budoni, nella notte tra sabato e domenica scorsi, di venti Carabinieri della Compagnia di Siniscola, per prevenire le "stragi del sabato sera", spesso causate dall'abuso di alcol e droghe da parte di conducenti che frequentano locali, discoteche e luoghi di aggregazione turistica serale durante il fine settimana.

I controlli sono stati concentrati sulle principali strade di accesso e uscita dai due comuni, con un lungo posto di blocco sulla SS131 DCN in direzione Olbia. I militari hanno identificato e controllato oltre 70 conducenti. In un caso, nessuno dei membri di un gruppo uscito da un locale in condizioni di guidare a causa dell'assunzione di alcolici.

I Carabinieri hanno prestato particolare attenzione ai luoghi affollati e sensibili, come le aree vicino alle discoteche, per contrastare l'uso di droghe e prevenire possibili risse violente.