A causa delle temperature molto elevate nelle zone interne della Sardegna previste per i prossimi giorni, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha emesso un avviso di allerta per condizioni meteorologiche avverse dalle 12:00 di domani, venerdì 13 giugno, fino alle 18:00 di domenica 15 giugno.

Durante il weekend si prevede che le temperature possano superare i 40 gradi in alcune aree come il Logudoro, la Piana di Ottana e il Campidano. Si invitano quindi i cittadini a prestare attenzione e ad adottare alcune precauzioni per affrontare il caldo intenso.

È consigliabile evitare di uscire durante le ore più calde, dalle 12:00 alle 18:00, specialmente per le persone più vulnerabili. In casa, è importante proteggersi dalla calura solare utilizzando tende o persiane. Si consiglia di consumare pasti leggeri, bere molti liquidi ed evitare bevande alcoliche e caffeina. È consigliabile indossare abiti leggeri e di colore chiaro, evitando tessuti sintetici, e fare attenzione a non coprire eccessivamente le persone malate presenti in casa.

Le categorie a rischio includono anziani, persone non autosufficienti o convalescenti, individui in terapia farmacologica, neonati, bambini piccoli, persone che praticano attività fisica intensa o lavorano all'aperto. La situazione meteorologica sarà monitorata per valutare eventuali sviluppi.