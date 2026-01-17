La Sardegna si prepara a un intenso peggioramento meteorologico definito dal meteorologo Lorenzo Tedici, de iLMeteo.it, come una vera e propria “tempesta perfetta”. L’Isola sarà coinvolta in un duplice attacco perturbato che interesserà il Sud e le Isole Maggiori, con piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate estreme.

L’ondata di maltempo nasce dall’interazione tra una perturbazione atlantica e un vortice ciclonico nordafricano. Le piogge più intense sono previste sull’area orientale e meridionale della Sardegna, mentre i venti di Scirocco, caldi e molto umidi, soffieranno con forza, creando onde sottocosta fino a 7 metri e al largo fino a 10 metri. “Con questa larga superficie del mare interessata per più giorni da venti forti, provenienti dalla stessa direzione, si formeranno onde altissime: da lunedì a mercoledì, dovremo monitorare attentamente Sicilia orientale e meridionale, Calabria ionica e Sardegna (est e sud)”, spiega Tedici.

Il Nord dell’Italia, invece, subirà nevicate diffuse, soprattutto su Piemonte e Valle d’Aosta oltre i 1000 metri, con neve fino a quote collinari lunedì. Al Sud e sulle isole maggiori, il maltempo sarà caratterizzato da un forte contrasto tra venti caldi e piogge persistenti, con scenario peggiore atteso per Sardegna, Sicilia e Calabria.

Gli esperti raccomandano di prestare attenzione nei prossimi giorni, monitorando aggiornamenti costanti, perché l’evento potrebbe avere effetti rilevanti sulla sicurezza della navigazione, sulle coste e sulle infrastrutture isolate dell’Isola.