Un cadavere è stato rinvenuto nella notte all’interno del Parco Rosmarino, a Carbonia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carbonia e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, a seguito di una segnalazione arrivata ai Vigili del fuoco per un principio di incendio nell’area verde.

Durante le operazioni di spegnimento, i vigili hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo disteso a terra in posizione supina: le fiamme avevano interessato gli arti inferiori. La vittima è stata successivamente identificata come un 53enne residente in città, disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine.

L’area del parco è stata immediatamente interdetta al pubblico per consentire i rilievi tecnici necessari e la raccolta di ogni elemento utile alle indagini. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sta operando con il massimo impegno e con tutte le risorse disponibili per fare piena luce sull’episodio, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti delle persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO: possibile omicidio

Segni compatibili con coltellate sul corpo del 53enne spingono gli investigatori a seguire l’ipotesi di omicidio. L’uomo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un principio d’incendio che avvolgeva le sue gambe, circostanza che rafforza i sospetti su un gesto doloso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del RIS per i primi rilievi, mentre si attende il medico legale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cagliari e condotte dai carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo Investigativo provinciale, che ipotizzano anche un tentativo di cancellare le tracce del delitto.