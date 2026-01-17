Lunedì 19 gennaio un tratto della strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese" sarà chiuso temporaneamente al traffico in direzione Nuoro per consentire lavori di manutenzione nella galleria ‘S’Iscala’.

Gli interventi prevedono la sostituzione di alcuni pannelli di rivestimento danneggiati a seguito di un incendio a un veicolo avvenuto all’interno del tunnel il 2 gennaio scorso. Le operazioni si svolgeranno tra le ore 14:00 e le 22:00 e dureranno solo per il tempo necessario al completamento dei lavori.

Durante la chiusura, il traffico sarà deviato lungo la strada statale 125, tra lo svincolo di 'Budoni Sud – Limpiddu' (km 112) e quello di 'Posada Nord' (km 106), per garantire la circolazione e la sicurezza degli automobilisti.