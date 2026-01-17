Revocata la detenzione domiciliare per un 37enne cagliaritano, disoccupato, residente a Capoterra e già noto alle Forze dell’ordine. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito il provvedimento disposto dall’Autorità giudiziaria, procedendo all’arresto dell’uomo.

La decisione è maturata a seguito delle ripetute e circostanziate segnalazioni trasmesse dai militari dell’Arma all’Ufficio di Sorveglianza. Il 37enne stava scontando la pena ai domiciliari per il reato di maltrattamenti contro familiari, ma nel tempo avrebbe violato più volte le prescrizioni previste dalla misura alternativa, adottando comportamenti ritenuti incompatibili con il beneficio concesso.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità giudiziaria ha disposto la revoca della detenzione domiciliare e il ripristino della custodia cautelare in carcere. Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sui soggetti sottoposti a misure restrittive svolte dai Carabinieri, finalizzate a garantire il rispetto dei provvedimenti giudiziari e la tutela della sicurezza della collettività.