Ridurre i costi dell'energia e le emissioni inquinanti attraverso nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. È l'obiettivo del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta comunale di Alghero, guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, che sarà candidato al bando regionale destinato ai Comuni sardi con oltre 20mila abitanti. La richiesta di finanziamento ammonta a 1.161.218,73 euro.

Gli interventi riguarderanno dieci strutture pubbliche, tra cui asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il centro anziani, l'autoparco comunale e la sede della Società in House.

Il dimensionamento degli impianti è stato definito sulla base dei consumi energetici storici delle utenze, con l'obiettivo di garantire per ciascuno un autoconsumo annuo pari ad almeno il 70% dell'energia prodotta.

«Con questa iniziativa candidiamo una buona fetta degli edifici verso l'autosufficienza energetica e la sostenibilità ambientale», dichiara Cacciotto, che definisce l'intervento il primo passo di un programma pluriennale. Il risparmio sulle bollette, aggiunge, consentirà di liberare risorse da destinare ai servizi per la comunità.

L'approvazione rappresenta il primo passaggio verso i successivi livelli di progettazione, fino alla redazione del progetto esecutivo e alla gara d'appalto. «Con questa approvazione – afferma l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro - mettiamo in campo una progettualità importante per intercettare le risorse regionali e dotare dieci strutture strategiche della città di impianti moderni ed efficienti».