Il pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino di Muravera potrà contare su tre nuovi medici per rafforzare l'organico e garantire una maggiore copertura dei turni durante il periodo estivo. Lo rende noto la ASL 8 di Cagliari, che ha approvato la graduatoria della selezione e conferito tre incarichi di collaborazione professionale della durata di sei mesi, destinati in via prioritaria ai presidi ospedalieri delle aree disagiate.

La commissione esaminatrice ha valutato i curricula dei candidati nella riunione svoltasi ieri. Al termine della procedura, il primo posto è stato assegnato a Luciano Maina Gallardo con 12 punti, seguito da Eliana Elizabeth D'Andrea con 11,1 punti e da Debora Celeste Nanez con 10,9 punti.

Come precisato dalla ASL 8, la selezione era rivolta a medici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio temporaneo della professione sanitaria in Italia, con titolo di laurea conseguito all'estero.

L'arrivo dei tre professionisti consentirà di potenziare l'attività del pronto soccorso del San Marcellino, assicurando una maggiore continuità assistenziale in un periodo particolarmente delicato come quello estivo, caratterizzato da un incremento della domanda di prestazioni sanitarie.