È stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e porto di armi l’uomo sorpreso con merce rubata e poi autore di minacce armate ai danni di alcune dipendenti di un supermercato in via Cavour a Sassari.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti dopo la segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, l’uomo era entrato nel punto vendita nel tardo pomeriggio, nascondendo sotto il gilet una confezione di concime da giardino.

Una volta all’esterno del supermercato, è stato fermato dalle commesse che gli hanno chiesto di restituire la merce. Per tutta risposta, l’uomo ha estratto un coltello e ha minacciato le lavoratrici puntando l’arma all’altezza del petto.

Il responsabile dell’attività commerciale, assistendo alla scena, è intervenuto prontamente riuscendo a disarmare l’aggressore. I militari giunti sul posto hanno bloccato l’uomo e raccolto le testimonianze dei presenti, procedendo all’arresto.

Nessuno ha riportato lesioni e il coltello è stato sequestrato. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.