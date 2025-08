Grave incidente stradale questa mattina lungo la Statale 131, all’altezza del bivio per Macomer/Bosa, dove tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Da circa un’ora, la squadra 7a del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è impegnata nelle operazioni di soccorso.

I pompieri hanno provveduto all’estrazione degli occupanti dai veicoli incidentati, oltre che alla messa in sicurezza dei mezzi e del tratto stradale interessato. La strada, temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni, è stata da poco riaperta.

Sono cinque le persone coinvolte nello schianto. Due di queste, in condizioni più gravi, sono state trasportate in elisoccorso all’ospedale di Sassari. Le altre tre sono state affidate alle cure delle ambulanze del 118 di Macomer e trasferite in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli operatori del 118, la Polizia Stradale di Macomer e il personale dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.