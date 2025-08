Mattinata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Oristano, impegnati in un intervento per un incendio che ha interessato sterpaglie e balloni di fieno nei pressi dello svincolo della SS 131 a Terralba.

La chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 9:30 alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, che ha inviato sul posto la squadra “7a” in servizio presso la sede estiva di Terralba. All'arrivo, i pompieri hanno trovato le fiamme già estese a causa del forte vento, che aveva alimentato l’incendio fino a farlo raggiungere alcuni balloni di fieno presenti nell’area.

Gli operatori hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e, una volta domato il rogo, hanno messo in sicurezza l’intera zona. Successivamente si è provveduto alla bonifica per evitare eventuali riprese delle fiamme.

La superficie bruciata è stimata in circa 12mila metri quadri. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche il personale di Forestas, la Guardia Forestale e i Barracelli di Terralba, per supportare le operazioni e monitorare l’evoluzione della situazione.