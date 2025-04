Il Ris dei carabinieri di Cagliari ha iniziato un sopralluogo alle 10 di questa mattina presso Is Pontis Paris, situato lungo viale Marconi tra il capoluogo sardo e Quartu, teatro del tragico incidente avvenuto lo scorso 9 aprile, in cui ha perso la vita la 16enne Asia Loddo, dopo quattro giorni di ricovero in ospedale.

La Polizia locale di Quartucciu è presente sul posto, essendo competente per l'area. Su incarico della procura di Cagliari, che potrebbe aver avviato un'indagine per omicidio stradale senza sospettati, i militari stanno effettuando accertamenti alla ricerca di tracce biologiche.

Asia Loddo è deceduta dopo quattro giorni di agonia domenica scorsa nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, e la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. L'incidente è avvenuto mercoledì scorso, quando la ragazza si trovava su uno scooter insieme a un'amica. Dopo la grave caduta, Asia è stata trasportata d'urgenza in ospedale, mentre l'amica ferita è stata ricoverata al Policlinico di Monserrato.