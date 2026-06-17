La Sardegna si prepara a giorni di caldo intenso e condizioni meteo critiche. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, a partire dalle ore centrali di oggi, mercoledì 17 giugno e fino a domenica 21 giugno 2026, un progressivo aumento delle temperature su tutta l’Isola.

Secondo le previsioni, i valori massimi saranno raggiunti nel fine settimana, quando in diverse località interne e costiere si potranno toccare picchi fino a 40°C.

La Protezione Civile regionale ha classificato la situazione con livello di allerta “giallo”, segnalando condizioni da non sottovalutare ma ancora gestibili con interventi ordinari.

RISCHIO INCENDI NEL CAGLIARITANO

Per la giornata di giovedì 18 giugno 2026, il bollettino indica inoltre un pericolo incendi di livello “medio” nell’area di Cagliari e nelle zone circostanti.

Le condizioni atmosferiche, caratterizzate da caldo intenso e bassa umidità, potrebbero favorire l’innesco di focolai. Tuttavia, come precisato dagli esperti, eventuali incendi potranno essere contrastati efficacemente se affrontati tempestivamente con il dispiegamento delle squadre di terra e, se necessario, con l’intervento dei mezzi aerei regionali.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, soprattutto nelle aree rurali e boschive, dove il rischio di propagazione delle fiamme risulta più elevato. È fondamentale evitare comportamenti potenzialmente pericolosi come l’accensione di fuochi o l’uso improprio di attrezzature che possano generare scintille.

L’ondata di caldo, secondo gli esperti, potrebbe rappresentare uno dei primi picchi significativi della stagione estiva, rendendo necessario un livello di attenzione costante nei prossimi giorni.