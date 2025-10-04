Centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio a una manifestazione in piazza a Sassari, per chiedere pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese. Tra striscioni e cartelloni con la scritta “no al genocidio”, i manifestanti hanno scandito slogan e alzato al cielo centinaia di bandiere con i colori della Palestina, uniti da un unico grido: «Palestina libera!». L’iniziativa si è svolta senza tensioni, in un clima di pacifica protesta che ha coinvolto soprattutto giovani cittadini.

Parallelamente, a Cagliari, circa millecinquecento persone hanno preso parte a un nuovo raduno in piazza Garibaldi, non precedentemente comunicato alla Questura. La mobilitazione segue lo sciopero generale e il corteo di ieri mattina, che aveva visto la partecipazione di almeno quindicimila persone (30mila secondo gli organizzatori) tra piazza Garibaldi e piazza del Carmine. Il corteo di oggi ha percorso via Garibaldi tra slogan e fumogeni accesi dai manifestanti, senza che si registrassero episodi di violenza.

In entrambe le città, l’attenzione dei partecipanti è stata rivolta al sostegno della popolazione palestinese e alla protesta contro lo stop alla Flotilla. Le piazze hanno visto giovani e cittadini mescolarsi tra loro, trasformando la protesta in un momento di visibilità pacifica e di condivisione pubblica di solidarietà internazionale.

Video: corteo a Sassari

Foto: corteo a Sassari