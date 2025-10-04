Il maxi corteo pro Pal ha preso il via a Roma con il motto "Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza", con decine di migliaia di partecipanti in piazza.

Le autorità hanno messo in atto un massiccio piano di sicurezza, con chiusure stradali lungo il percorso da Porta San Paolo a piazza San Giovanni, e con la presenza delle forze dell'ordine. Durante i controlli ai caselli autostradali sono stati scoperti un'auto e due pullman di manifestanti con maschere antigas, aste metalliche e mazze di legno a bordo.

La statua di Papa Giovanni Paolo II vicino alla stazione Termini è stata vandalizzata con la scritta "fascista" e il simbolo della falce e martello, atto segnalato dai carabinieri al termine del presidio in sostegno alla causa palestinese tenutosi lo scorso 26 settembre.

LA PREMIER MELONI: "PIANO DI TRUMP PER GAZA UNA LUCE DI PACE CHE SQUARCIA LE TENEBRE"

"Il piano di Trump per Gaza potrebbe essere accolto anche da Hamas, questo potrebbe voler dire tornare alla pace. Una luce di pace che squarcia le tenebre". Lo dice la premier Meloni ad Assisi alla festa di San Francesco, patrono d'Italia.

"Dobbiamo impegnarci tutti affinché questa straordinaria occasione sia colta", aggiunge la presidente del Consiglio, secondo la quale "la pace, come ci ricorda San Francesco, non si materializza quando si invoca, ma quando si costruisce con impegno e coraggio, mettendo un mattone dopo l'altro, con responsabilità e ragionevolezza".