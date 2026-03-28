Non si ferma l'"attività di un giovane di 30 anni di origini algerine, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'Ordine, che è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri a Cagliari, dopo essere stato sorpreso a rovistare in un'auto nel centro cittadino. I militari sino accorsi subito dopo la chiamata al 112 di un cittadino, sono riusciti a bloccarlo lo prima che fuggisse, e durante la perquisizione hanno trovato oggetti rubati dall'auto.

Questo non è il primo episodio simile che vede coinvolto il giovane: solo due settimane fa era stato arrestato per furto su auto e aggressione ai militari, per poi essere nuovamente colto in flagrante mentre svaligiava un furgone.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato trattenuto in attesa del processo. La sua attività criminale sembra non conoscere soste, e le autorità sono impegnate a garantire che venga assicurato alla giustizia.