Una violenta lite scoppiata in un locale pubblico a Vallermosa è sfociata in un grave atto criminale durante la scorsa notte, richiedendo l'intervento tempestivo dei Carabinieri della stazione locale, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un giovane di 26 anni di origine marocchina, già noto alle autorità, avrebbe aggredito la sua ex compagna. Dopo l'aggressione, avrebbe preso con la forza la somma di 250 euro dalla donna e sarebbe fuggito nelle strade circostanti.

Le immediate ricerche condotte dai militari hanno permesso di individuare il sospettato in pochi minuti. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso della maggior parte del denaro rubato e di una quantità di hashish.

Dopo aver ricostruito l'accaduto, l'uomo è stato arrestato per i reati di rapina e lesioni personali. Attualmente si trova in custodia in attesa del processo che si sta svolgendo davanti all'Autorità Giudiziaria con procedura direttissima.