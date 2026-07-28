Un volo contro il tempo per salvare una giovane vita. Si è concluso intorno alle ore 22 di ieri sera un trasporto sanitario d'urgenza di un bambino di 4 anni in imminente pericolo di vita.

Il piccolo, ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, necessitava di essere trasferito presso il Policlinico Gemelli di Roma per ricevere cure specialistiche immediate.

La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Cagliari ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare. Il decollo è avvenuto dall'aeroporto di Cagliari - Elmas a bordo di un velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino.

Atterrato presso lo scalo romano, il bambino è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.