Il Mandrolisai diventa ancora una volta laboratorio di innovazione, formazione e valorizzazione delle aree interne grazie alla sesta edizione del Campus della Longevità, promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone con il contributo della Fondazione di Sardegna. Per una settimana il Convitto di Sorgono ospita ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà, protagonisti di un percorso formativo dedicato ai temi della longevità, della sostenibilità e dello sviluppo dei territori.

L’edizione 2026 assume un significato particolare anche per il territorio del Gennargentu e del Mandrolisai. La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha infatti scelto di sostenere il Campus attraverso un articolato programma di iniziative che consentirà ai partecipanti di conoscere da vicino le eccellenze locali, il patrimonio culturale, le tradizioni, il tessuto produttivo e le esperienze che rendono unico questo angolo della Sardegna.

Il progetto rappresenta inoltre un importante tassello nel percorso di rilancio del Convitto di Sorgono, individuato come uno dei poli strategici per la formazione e l’accoglienza nelle aree interne.

«Il Convitto – afferma il Presidente della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Alessandro Corona – diventa un elemento territoriale polifunzionale che aggiorna la propria offerta grazie alla straordinaria apertura estiva realizzata per accogliere le ragazze e i ragazzi del Campus della Longevità. Questa esperienza dimostra come una struttura pubblica possa essere valorizzata durante tutto l’anno, mettendosi al servizio della formazione, dell’ospitalità e della crescita del territorio.»

«Il Campus – prosegue Corona – si inserisce pienamente nelle azioni che la Comunità Montana sta portando avanti per dare nuova vita a un servizio destinato a diventare il perno della futura offerta formativa del nostro comprensorio. Vogliamo costruire un modello capace di attrarre giovani, creare opportunità e rafforzare il ruolo delle aree interne come luoghi nei quali investire, studiare e progettare il proprio futuro.»

Attraverso il progetto integrativo promosso dalla Comunità Montana, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’autentica esperienza di immersione nel territorio, incontrando amministratori, imprese, produttori, associazioni e realtà locali che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Mandrolisai.

«Grazie alle attività organizzate dalla Comunità Montana – conclude il Presidente – le ragazze e i ragazzi potranno conoscere il territorio sotto il profilo sociale, culturale, economico ed enogastronomico. Puntiamo a stimolare la loro curiosità attraverso l’incontro con alcune delle nostre eccellenze, affinché possano cogliere l’essenza di una Sardegna capace di offrire opportunità di crescita partendo proprio dalle sue aree interne e dalle specificità delle zone montane. Far conoscere questi luoghi significa anche contribuire a costruire una nuova narrazione della Sardegna, fondata sulle competenze, sulla qualità della vita e sulle straordinarie potenzialità dei suoi territori.»

La collaborazione tra la Fondazione ITS Blue Zone, la Fondazione di Sardegna e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai conferma come il lavoro di rete tra istituzioni e territorio possa trasformare un progetto formativo in un’occasione di sviluppo locale. Il Campus della Longevità diventa così non solo un’esperienza educativa, ma anche uno strumento per promuovere il Mandrolisai, valorizzarne le risorse e rafforzare il legame tra i giovani e le comunità delle aree interne.