Nuovi e significativi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate mercoledì scorso a Bari Sardo, in Ogliastra. La Procura di Lanusei ha iscritto nel registro degli indagati anche il fidanzato della ragazza investita.

Si tratta di un 23enne, difeso da Fabrizio De Murtas, accusato di concorso in omicidio volontario. Lo riportano i quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna.

Lo scorso fine settimana, il fidanzato della ragazza, tuttora ricoverata, sarebbe stato interrogato dai carabinieri della compagnia di Lanusei che avrebbero effettuato una perquisizione domiciliare.

Intanto, dopo l'autopsia di ieri sul corpo di Concas si attendono risultati completi delle verifiche medico legali che saranno depositati in procura entro 60 giorni, ma secondo i primi accertamenti sembrerebbe che il giovane sia stato colpito con due fendenti mentre si trovava ancora in piedi. Prima al cuore, e poi a un polmone.

Il fratello 16enne della ragazza investita, che ha confessato di averlo colpito per difendersi, resta tuttora rinchiuso nell'istituto minorile di Quartucciu, dopo che la giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Cagliari, Roberta Conti, ha convalidato l'arresto confermando anche la detenzione, come richiesto dalla pm, Elisabetta Atzori. Il giovane si era presentato alla caserma dei carabinieri la sera stessa del delitto.