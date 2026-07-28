Una macabra e sconvolgente scoperta ha scosso la cittadina di Orange, nel dipartimento del Vaucluse, nel sud della Francia. I corpi senza vita di cinque neonati sono stati ritrovati all'interno dell'abitazione di una coppia, a seguito di una drammatica sequenza di eventi iniziata subito dopo il parto dell'ultimo figlio della donna.

La vicenda ha preso avvio nella giornata di lunedì, quando la donna, una 32enne già madre di due ragazzi di 8 e 12 anni, ha dato alla luce in ospedale un bambino in buone condizioni di salute. Mentre la moglie si trovava ancora ricoverata nella struttura sanitaria il marito, rimasto a casa, ha deciso di ispezionare alcuni scatoloni conservati nell'abitazione, oggetto di una recente e accesa discussione tra i coniugi. In uno dei contenitori, l'uomo ha rinvenuto il corpo in avanzato stato di decomposizione di un neonato.

Sotto shock, il marito si è immediatamente recato in ospedale portando con sé i resti per denunciare l'accaduto. L'allarme lanciato dalla struttura sanitaria ha fatto scattare l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Durante la successiva perquisizione dell'appartamento, gli agenti di polizia si sono trovati di fronte a uno scenario drammatico: nascosti dentro sacchetti di plastica e riposti all'interno di altre scatole di cartone, sono stati scoperti quattro feti, portando il bilancio complessivo a cinque piccoli corpi rinvenuti.

La magistratura francese ha immediatamente aperto un'inchiesta per fare piena luce sui decessi e accertare le responsabilità della coppia. Gli esami autoptici e medico-legali saranno determinanti per stabilire le cause e l'epoca esatta della morte dei neonati.