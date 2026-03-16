Previsioni per martedì 17 marzo 2026 (fonte Arpas)

Cielo sereno o poco nuvoloso con passaggio di nubi alte e sottili nella prima parte della giornata. Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Mari: molto mossi sulla costa occidentale, con moto ondoso in progressiva attenuazione, mossi altrove.

Previsioni per mercoledì 18 marzo 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della copertura sui settori orientali e meridionali della regione, dove saranno possibili isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione localmente sensibile. Venti: moderati dai quadranti settentrionali, localmente forti sulla costa nord-orientale. Mari: da mossi a molto mossi sui settori orientali, generalmente mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso con temporanei addensamenti a est della regione, dove saranno possibili residue precipitazioni giovedì. Le temperature tenderanno ad aumentare giovedì specie nei valori massimi, mentre resteranno stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sino a forti sulla costa orientale. I mari saranno generalmente mossi, localmente molto mossi sui settori orientali.