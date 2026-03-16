Ha forzato un posto di controllo rischiando di investire un carabiniere e tentando la fuga: per questo un 29enne è stato arrestato nella notte a Carbonia.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno fermato un operaio di 29 anni con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica.

L’episodio è iniziato durante un normale servizio di controllo alla circolazione nel centro cittadino. All’alt imposto dai militari, il giovane alla guida di un’utilitaria avrebbe improvvisamente accelerato dirigendo il veicolo verso il carabiniere impegnato nel controllo, che è riuscito a evitare l’impatto spostandosi tempestivamente.

È quindi scattato un inseguimento per alcuni chilometri, terminato nella frazione di Is Gannaus, dove i militari sono riusciti a bloccare il mezzo e fermare il conducente senza che si verificassero incidenti o feriti.

Durante le operazioni, i carabinieri hanno accertato che il giovane si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Sottoposto all’etilometro, è risultato con un tasso alcolemico superiore a oltre il doppio del limite consentito dalla legge. La patente è stata immediatamente ritirata e l’auto, intestata al padre, sottoposta a sequestro amministrativo.

Il 29enne è stato quindi accompagnato in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti al Tribunale di Cagliari.