Un 24enne è stato arrestato a Cagliari dai Carabinieri della Stazione San Bartolomeo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

Il provvedimento restrittivo, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, chiude una vicenda familiare emersa lo scorso agosto, quando la madre del giovane aveva denunciato alle forze dell’ordine una situazione ormai insostenibile. Secondo quanto raccontato dalla donna, dal marzo 2025 era vittima di continui maltrattamenti psicologici da parte del figlio convivente, tra minacce, ingiurie e ripetute richieste di denaro.

Le indagini dei carabinieri hanno confermato il racconto della vittima, documentando un quadro indiziario grave e coerente. Le risultanze sono state trasmesse all’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto necessaria l’emissione della misura cautelare per interrompere le condotte maltrattanti e tutelare la donna.

Il giovane è stato rintracciato, condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nell’impegno costante dei carabinieri nel contrasto alla violenza domestica, con interventi tempestivi a tutela delle vittime e un presidio attento sul territorio per prevenire le spirali di violenza nelle famiglie.