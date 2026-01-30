In Sardegna crescono sia l’importo medio sia la durata dei prestiti personali. È quanto emerge dai dati dell’osservatorio di Segugio.it, secondo cui nel 2025 la finalità più richiesta resta la liquidità, che rappresenta il 25,7% del totale delle domande di finanziamento.

Sul fronte degli importi, si registra un incremento di circa 700 euro rispetto al 2024: la cifra media richiesta passa infatti da 11.900 a 12.600 euro. Aumenta anche la durata dei finanziamenti, che nel 2025 si attesta in media a 5 anni e 7 mesi, contro i 5 anni e 4 mesi dell’anno precedente.

A livello territoriale, l’Ogliastra si conferma la provincia con l’importo medio più elevato richiesto per i prestiti personali, pari a 15.014 euro. All’estremo opposto si colloca Sassari, dove il valore medio si ferma a 12.572 euro. Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, il dato più alto si registra nel Sud Sardegna, con una media di 7 anni, mentre le durate più contenute si rilevano a Nuoro e nel Medio Campidano, entrambe con 5 anni e 6 mesi.

Differenze emergono anche sull’età dei richiedenti. A Oristano si trovano i più giovani, con un’età media di 44 anni e 2 mesi, mentre nel Sud Sardegna si registra il valore più elevato, pari a 50 anni.

Per quanto riguarda le cessioni del quinto, la maggioranza delle richieste proviene da dipendenti del settore privato. Anche in questo segmento cresce l’importo medio rispetto all’anno precedente, con Olbia che risulta la provincia in cui vengono domandate le somme più alte.