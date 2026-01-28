Un’iniziativa nata durante le festività natalizie si trasforma oggi in un gesto concreto di attenzione e cura verso la comunità. La Pro loco di Porto Torres ha consegnato all’Amministrazione comunale un defibrillatore di ultima generazione, acquistato grazie ai proventi dei mercatini natalizi, destinato a diventare un presidio salvavita a disposizione di cittadini e visitatori.

Si tratta di un defibrillatore semiautomatico Tecnoheart Plus Ita, un dispositivo semplice e intuitivo, dotato di selettore adulto/pediatrico che consente di passare rapidamente dalla modalità adulta a quella pediatrica, con illuminazione e allarme sonoro.

L'Amministrazione comunale, infatti, ha individuato piazza Umberto I come luogo più idoneo per l'installazione, visto che lo spazio è frequentemente sede di eventi e manifestazioni.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il Sindaco Massimo Mulas, le assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco e alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto, il presidente del Consiglio comunale Franco Satta e i membri dell'associazione presieduta da Anna Maria Zara.

"La consegna del defibrillatore - ha detto il primo cittadino - è l'occasione per ringraziare la Pro Loco per aver aver rilanciato un'istituzione importante per la nostra città e per la dedizione con la quale organizza numerose iniziative. Tutte le realtà associative rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo comune. Il supporto dell'Amministrazione alle rispettive attività è un atto dovuto mentre ciò che realizzate con impegno è un atto d'amore per la comunità".

"La Pro loco - hanno detto le assessore Cocco e Muzzetto - è un esempio concreto della vitalità e dell'attivismo del nostro mondo associazionistico capace di generare benefici per l'intera comunità, come questo importante dono salvavita".

Parole di ringraziamento anche da parte di Franco Satta che ha sottolineato il valore dell'attività della Pro Loco impegnata in iniziative che valorizzano l'identità cittadina e trasmettono un senso di appartenenza, gioia e fiducia nel futuro.

"Siamo fieri di aver rimesso in moto la Pro loco - ha concluso Anna Maria Zara - grazie a una squadra sempre pronta a trasformare le idee in azioni. La scelta di destinare il ricavato dell'iniziativa all'acquisto di un defibrillatore nasce dal desiderio di regalare qualcosa ai cittadini per ringraziarli della costante partecipazione alle nostre manifestazioni. Abbiamo scelto un modello particolarmente attrezzato per garantire il massimo livello di sicurezza".