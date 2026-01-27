Momenti di apprensione nella mattinata di oggi nello specchio di mare davanti allo stagno di Pilo, tra Stintino e Porto Torres, dove un pescatore di 50 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in barca con un collega.

L’allarme è scattato attraverso il 112 e ha permesso l’intervento tempestivo della Guardia costiera, che ha raggiunto l’imbarcazione — un gozzo in legno — con la motovedetta Sar Cp 871. Dopo il trasbordo, l’uomo è stato condotto a terra e sbarcato sulla banchina della Capitaneria di Porto Torres.

Ad attenderlo c’era un’équipe del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per gli accertamenti del caso.

Le condizioni del pescatore sono ora affidate alle cure dei sanitari, mentre l’intervento coordinato ha evitato conseguenze più gravi.