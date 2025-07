L'anno scolastico 2024/2025 si è concluso di recente, offrendo l'opportunità di fare il punto sull'attività della Polizia Ferroviaria in Sardegna nell'ambito del progetto "Train… to be cool". Il progetto, attivo da oltre dieci anni, è promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria tra gli studenti in tutta Italia. In Sardegna, tra settembre 2024 e giugno 2025, sono stati organizzati più di 50 incontri nelle scuole, coinvolgendo circa 2300 studenti. Gli operatori della polizia ferroviaria, appositamente formati per queste attività, hanno visitato le scuole primarie e secondarie di Cagliari, Olbia e Oristano, nonché altri Comuni come Monserrato, Santa Giusta e Sassari. Anche a Macomer, nonostante la mancanza di un ufficio di polizia ferroviaria, gli studenti hanno potuto partecipare agli incontri presso un istituto scolastico locale. Oltre alle visite nelle scuole, sono state organizzate anche iniziative pubbliche per diffondere la cultura della legalità e per favorire l'orientamento scolastico degli studenti. Le visite alle stazioni ferroviarie hanno permesso di sensibilizzare gli studenti sui rischi legati all'ambiente ferroviario e di promuovere comportamenti sicuri, come evitare di attraversare i binari senza utilizzare i passaggi sottopassaggio e non superare le barriere dei passaggi a livello. Attraverso la proiezione di video, la distribuzione di materiale informativo e testimonianze personali, gli agenti hanno illustrato agli studenti le regole fondamentali per preservare la propria sicurezza. Gli incontri hanno suscitato interesse tra i giovani, che hanno posto domande sulla professione di poliziotto e sui concorsi per entrare nella Polizia di Stato. Il progetto ha contribuito a rafforzare la relazione tra la Polizia di Stato e le scuole, collaborando con associazioni come il Dopo Lavoro Ferroviario di Cagliari. Per il prossimo anno scolastico 2025/2026, la collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali e i Dirigenti scolastici continuerà per organizzare nuovi incontri e iniziative all'interno del progetto "Train… to be cool".