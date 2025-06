La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie di procreazione medicalmente assistita (PMA) in regime di specialistica ambulatoriale. Le nuove tariffe, più favorevoli rispetto alle precedenti e ora in linea con quelle stabilite dal decreto ministeriale del 25 novembre 2024, entreranno in vigore dal 1° luglio.

Le prescrizioni emesse entro il 30 giugno manterranno la validità definita dalla normativa in vigore al momento della prescrizione.

Restano confermate, salvo il pagamento degli altri ticket previsti, le quote di compartecipazione alla spesa per la PMA eterologa:

– 200 euro a ciclo con ricorso a gameti maschili,

– 600 euro a ciclo con ricorso a gameti femminili,

– 800 euro a ciclo con ricorso a gameti maschili e femminili.

“L’allineamento tariffario era un atto atteso che arriva subito dopo l’adozione del nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, varato lo scorso 30 dicembre”, ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. “Ora finalmente anche le tariffe nell’isola sono in linea con la media tariffaria nazionale, e questo potrà consentire a molte coppie di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita scegliendo di restare nella nostra isola, abbattendo la quota del 34% di mobilità passiva evidenziata dalle ultime rilevazioni del 2023”.