Grave incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Strada Statale 293, in località S’Acqua Cotta, nel territorio comunale di Villacidro. Intorno alle 15:30, tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, lo schianto ha coinvolto un autocarro Fiat Iveco, condotto da un 43enne operaio del posto, una Fiat Punto guidata da una 68enne di Villacidro e una Hyundai Tucson al volante della quale si trovava un 36enne residente a Pabillonis.

L’impatto ha provocato il ferimento grave della donna, trasportata in codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, fanno sapere i militari. Le cause dello scontro restano al momento da chiarire.