Giornata intensa sul fronte degli incendi in Sardegna, dove si segnalano otto roghi sul territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale per le operazioni di spegnimento.

A Giave, in località Campu de Olta, un incendio ha interessato circa 25 ettari di pascoli e seminativi. Le operazioni di spegnimento, concluse alle 16:30, sono state coordinate dalla Stazione del Corpo forestale di Bonorva con il supporto degli elicotteri provenienti dalle basi di Anela, Farcana e Ala dei Sardi. In campo anche Forestas con le squadre di Giave Cossoine-Ranger e Thiesi-Su Padru, i Barracelli di Giave e i volontari di Bonorva.

A Tortolì, in località C. Mameli, si è reso necessario un nuovo intervento per la bonifica e lo spegnimento di riaccensioni relative all’incendio del giorno precedente. Le operazioni, terminate alle 14:00, sono state coordinate dalla Stazione forestale di Tortolì con il supporto del GAUF di Lanusei e dell’elicottero dalla base di San Cosimo. Presenti anche Forestas e i volontari Ekoclub di Barisardo.

Infine, a Ortacesus, in località Funtana Bangius, un incendio ha interessato circa 30 ettari di aree agricole e pascoli. L’intervento, concluso anch’esso alle 16:30, è stato gestito dalla Stazione forestale di Senorbì con supporto aereo da Villasalto e Pula, Forestas e volontari locali.