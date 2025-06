Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa a Cagliari. Due le operazioni condotte nei giorni scorsi dagli agenti della Questura, con altrettanti arresti per spaccio di droga e furto con utilizzo indebito di carte di pagamento.

Nel quartiere di Is Mirrionis, durante un appostamento mirato, gli investigatori della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno fermato un uomo cagliaritano di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava in auto con una donna, anch’essa denunciata. L’uomo aveva con sé eroina già confezionata per lo spaccio, nascosta all’interno di comuni sigarette. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriori 90 grammi della stessa sostanza, occultata sotto un vaso in un’area adiacente all’abitazione. Gli accertamenti sul suo cellulare hanno confermato un’attività di spaccio condotta attraverso la consegna delle sigarette alterate. L’uomo è stato arrestato e sottoposto a giudizio per direttissima.

Sempre nel centro di Cagliari, un 32enne senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La vittima, un giovane che aveva lasciato il portafoglio nel proprio furgone parcheggiato nei pressi del Largo Carlo Felice, ha ricevuto una notifica di pagamento anomalo da un tabacchino della zona e ha chiamato il 112. Gli agenti della Squadra Volante, visionate le immagini di sorveglianza, hanno rintracciato il sospettato poco dopo in Corso Vittorio Emanuele. Addosso aveva il portafoglio con carte, contanti e altri effetti personali del denunciante. Recuperati anche due borselli nascosti poco distante.

L’arrestato, già destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno a Cagliari, è stato accompagnato nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.