Durante la giornata di ieri, venerdì 1° maggio, le squadre dei Vigili del Fuoco di Oristano hanno fronteggiato diversi incendi di vegetazione che hanno interessato sterpaglie, canneti e alberi.

La giornata è iniziata con due roghi spenti a Palmas Arborea e a Donigala Fenughedu. Nel corso del pomeriggio, gli interventi si sono concentrati a Terralba vicino alla 131, successivamente a San Vero Milis e Cabras.

Durante la tarda serata, il rogo a Paulilatino è stato particolarmente difficile da domare a causa delle forti raffiche di vento.