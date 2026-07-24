Un drammatico malore non ha lasciato scampo a un turista tedesco, deceduto nella tarda mattinata di oggi mentre si trovava nella spiaggia di Cumpoltitu, pochi chilometri a nord di Bosa.

L'uomo si è accasciato improvvisamente davanti agli occhi delle persone che si trovavano con lui e dei tanti bagnanti presenti sul litorale, che si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno lanciato l'allarme.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Nel giro di pochissimi minuti è giunta sul posto un'imbarcazione della Guardia Costiera di Bosa che hanno portato l’uomo fino alla banchina fluviale della cittadina, dove ad attenderlo c'era già l'équipe medica del 118 pronta a prestargli le prime cure d'urgenza.

Contemporaneamente era stato fatto arrivare anche l'elisoccorso. Tuttavia, proprio mentre i sanitari stavano stabilizzando l'uomo per il volo, le condizioni del turista tedesco sono precipitate repentinamente. Nonostante i lunghissimi e disperati tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale medico, per l’uomo non c'è stato più nulla da fare.