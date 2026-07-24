Non si placa l’emergenza incendi in Sardegna. Il Corpo Forestale sta intervenendo d'urgenza nelle campagne di Triei, precisamente in località "Nuraghe Cugumacci", a causa di un rogo divampato nelle ultime ore.

Le operazioni di spegnimento sono dirette sul posto dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Baunei, impegnato a coordinare i mezzi di terra e l'ausilio aereo. Per arginare il rogo, la Sala Operativa aveva inizialmente disposto l'invio di un elicottero della flotta regionale decollato dalla base operativa di San Cosimo.

Tuttavia, data la forte virulenza delle fiamme e la rapidità con cui il fuoco si sta propagando nella vegetazione, il responsabile dei soccorsi ha richiesto un immediato potenziamento della flotta dal cielo. In supporto alle squadre a terra è quindi decollato l'elicottero pesante As332 SuperPuma dalla base di Fenosu, per effettuare lanci d'acqua massicci e cercare di circoscrivere il perimetro del rogo prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente.