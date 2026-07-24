Una complessa operazione di soccorso si è conclusa con il migliore degli esiti nella Foresta Demaniale dei Sette Fratelli. Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della Stazione Forestale di Sinnai hanno rintracciato e tratto in salvo due escursionisti che avevano smarrito l'orientamento all'interno della foresta, finendo in un'area particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

L'allarme è scattato intorno alle 13, quando la Sala Operativa Ripartimentale di Cagliari ha coordinato le prime ricerche inviando d'urgenza la pattuglia sul posto. Gli agenti si sono dovuti addentrare in uno scenario particolarmente aspro, roccioso, caratterizzato da canaloni e fitta macchia mediterranea. Dopo oltre tre ore di perlustrazione a piedi nel territorio comunale di Sinnai, intorno alle 16 i due dispersi sono stati finalmente avvistati e raggiunti in sicurezza nella dirupata località di "Baccu S’Arridellaxiu".

Una volta messi in sicurezza, i due escursionisti sono stati riaccompagnati al punto di partenza in località Campuomu, dove avevano parcheggiato la propria auto. Entrambi sono apparsi in buone condizioni di salute e non hanno richiesto l'intervento del personale sanitario.

“Operazioni di questo tipo risultano particolarmente critiche in quanto svolte nel pieno della campagna antincendio e in concomitanza con il massimo sforzo operativo del personale sul fronte dei roghi boschivi. Ciononostante – si legge in una nota – la costante prontezza operativa e l'alto livello professionale del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale hanno permesso di concludere con successo il delicato intervento.