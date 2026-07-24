Un dolore profondo e uno sconcerto diffuso hanno avvolto la comunità di Bari Sardo all'indomani del drammatico di cronaca che ha scosso l'intero centro ogliastrino. Di fronte a una tragedia che ha toccato il cuore di tutti i cittadini, la risposta delle istituzioni locali e della popolazione si concretizza questa sera, venerdì 24 luglio, in un momento collettivo di silenzio, vicinanza e riflessione condivisa.

L'amministrazione comunale ha reso noti i dettagli dell'iniziativa attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, spiegando che “l’iniziativa nasce dal desiderio di ritrovarsi insieme come Comunità in segno di profonda vicinanza alla famiglia di Simone e a tutte le altre famiglie colpite dalla recente tragedia che ha scosso l'intera Comunità”.

L'appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato per le 21 con ritrovo e partenza dal Palazzo Comunale di via Cagliari 80. Da lì prenderà avvio un corteo di fiaccole che percorrerà alcune delle vie principali del paese — snodandosi lungo Via Cagliari, Corso Vittorio Emanuele e Via Oratorio — per raggiungere infine la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale.

Sul sagrato della chiesa si terrà un momento di raccoglimento con alcune brevi riflessioni a cura dei rappresentanti del Comune, della Parrocchia e della nuova Associazione Sportiva Calcio di Bari Sardo sui valori del dialogo, della pacifica convivenza e del sostegno reciproco. Al termine degli interventi, all'interno della chiesa, si terrà una veglia di preghiera organizzata dalla Comunità Parrocchiale.

Nel messaggio social, il Comune ha voluto rivolgere una sollecitazione e un invito intimo in particolare alle nuove generazioni: “Si invita tutta la cittadinanza e, in modo particolare, i giovani a partecipare all’iniziativa che vuole essere semplicemente uno spazio per il silenzio, l’unità, la solidarietà, la pace e la speranza”.