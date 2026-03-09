La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Sardegna, Carla Puligheddu, interviene con fermezza in merito all'aggressione subita da una giovane arbitra di 17 anni durante una partita giovanile a Sarroch.

“Esprimo lo sdegno più profondo per un episodio che supera ogni limite di civiltà sportiva e umana - dichiara la Garante -. È inquietante che un dirigente adulto, investito di una responsabilità educativa, si trasformi nell’aggressore di una ragazza minorenne. Lo sport giovanile deve essere una palestra di vita, non un teatro di violenza e prevaricazione.”

Puligheddu sottolinea che, secondo l’articolo 583-quater del Codice Penale, recentemente inasprito, gli arbitri sono equiparati a pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. La legge prevede pene severe per le lesioni gravi e l’arresto in flagranza, a testimonianza della volontà dello Stato di combattere la violenza nei campi sportivi.

“Prendo atto con sconcerto dei tentativi, emersi nel dibattito locale e in alcune comunicazioni societarie, di relativizzare l’accaduto – prosegue Puligheddu – Parlare di ‘aggressione verbale’ a fronte di atti ufficiali della Giustizia Sportiva che certificano due schiaffi, un pugno al volto e una prognosi medica di 45 giorni, non è solo una distorsione della realtà: è un atto di becera delegittimazione dell’autorità arbitrale e della dignità della vittima.”

La Garante contesta ogni narrazione volta a minimizzare la violenza fisica: “Tentare di sminuire la violenza fisica trasformandola in un generico alterco verbale è un’operazione culturale pericolosa. Chiedo alle istituzioni locali e alle comunità coinvolte di isolare chiunque cerchi di giustificare l’ingiustificabile. La tutela di una ragazza di 17 anni e il rispetto delle regole devono prevalere su qualunque interesse di parte o tutela di immagine.”

L’Autorità di Garanzia seguirà attentamente la vicenda per garantire che la giustizia sia rispettata e che simili episodi non trovino mai più cittadinanza negli spazi dedicati alla crescita dei giovani.