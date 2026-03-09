Quasi 100 persone identificate, 57 veicoli sottoposti a controllo, tre multe emesse e due attività commerciali ispezionate: si tratta del bilancio dei controlli straordinari nella Marmilla, coordinati da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in seguito alle decisioni prese durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica guidato dal prefetto Salvatore Angieri lo scorso 3 febbraio.

L'obiettivo era contrastare i furti di armi nelle abitazioni della zona. L'operazione ha coinvolto un contingente di 20 agenti di Polizia, 8 Carabinieri e due militari delle Fiamme Gialle.

"Un chiaro segnale della forte presenza dello Stato su tutto il territorio, con un significativo effetto di deterrenza rispetto alla commissione di reati - ha commentato il Prefetto -. L'operazione rafforza l'attività di controllo svolta ordinariamente dalle singole Forze di Polizia per prevenire e contrastare con determinazione fenomeni di degrado urbano e microcriminalità".