Una tartaruga Caretta Caretta catturata accidentalmente da un pescatore è stata soccorsa dal personale del Cnr-Cres del Sinis nello Stagno di Marceddì, nell'Oristanese. È stato lo stesso pescatore a lanciare l’allarme: questa mattina, mentre recuperava delle reti, ha trovato la gigantesca tartaruga intrappolata.

Il pescatore ha trasportato fino a riva, all'ombra e coperta con un panno bagnato, la Caretta Caretta per poi affidarla agli esperti del Cnr-Cres.

L'esemplare di circa 40 anni, sesso maschile, quasi 90 chili e con un carapace di 88 centimetri è stato trasferito al centro di recupero del Sinis. Non aveva particolari problemi. Adesso si trova in una vasca del Cres, che fa parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, e sarà monitorata per l'espulsione del Merine Litter, poi sarà rimessa in libertà.