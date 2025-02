Un incidente stradale si è verificato nella notte in via Garibaldi, ad Abbasanta. Poco dopo le 3:00, una Fiat Punto e un’Audi A3 si sono scontrate in prossimità della curva che conduce alla parrocchia del paese.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Due dei feriti sono stati estratti dalle lamiere con il supporto dei soccorritori, mentre una terza persona è riuscita a uscire autonomamente dall’auto.

Tre ambulanze hanno trasportato i feriti al pronto soccorso di Oristano per le cure necessarie. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.