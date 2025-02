Domenica 23 febbraio, alle 20:45, l’Unipol Domus sarà il palcoscenico della sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la 26ª giornata di Serie A. Un match di grande interesse, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

La gara sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo (sezione di Como), assistito da Fabiano Preti (Mantova) e Giuseppe Perrotti (Campobasso). Il quarto ufficiale sarà Daniele Perenzoni (Rovereto), mentre al VAR ci saranno Daniele Chiffi (Padova) e Valerio Marini (Roma 1).

Per motivi di sicurezza, il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, ha disposto la vendita dei biglietti del settore ospiti esclusivamente ai nati e residenti in Piemonte, con obbligo di Juventus Card, al fine di prevenire eventuali problemi di ordine pubblico.

Classifica a confronto: Juventus in zona Champions, Cagliari in lotta per la salvezza

La Juventus arriva alla sfida con 46 punti e occupa la 4ª posizione, a pari merito con la Lazio. I bianconeri hanno vinto 11 partite, pareggiato 13 e perso solo 1 in stagione, con 42 gol fatti e 21 subiti.

Il Cagliari, invece, si trova nella parte bassa della classifica, al 14º posto con 25 punti, al pari di Como e Lecce. I rossoblù hanno ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, con 26 gol fatti e 39 subiti, evidenziando qualche difficoltà difensiva.

Se la Juventus punta a blindare un posto nella prossima Champions League, il Cagliari cerca punti fondamentali per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, attualmente distante solo 4 punti (il Verona è 16º con 23 punti).

Momento di forma: chi sta meglio?

Analizzando le ultime cinque partite, la Juventus ha un rendimento altalenante: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, un ruolino di marcia che ha rallentato la sua corsa alle prime posizioni.

Il Cagliari, invece, nelle ultime cinque uscite ha registrato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, mostrando ancora qualche difficoltà nel trovare continuità.

Precedenti e statistiche

Nei confronti diretti tra le due squadre, la Juventus ha un bilancio nettamente favorevole:

• 97 incontri in tutte le competizioni

• 50 vittorie bianconere

• 15 successi del Cagliari

• 32 pareggi

L’ultimo confronto risale al 6 ottobre 2024, quando a Torino finì 1-1, con gol di Vlahovic su rigore per la Juventus e pareggio di Marin su penalty nel finale.

Allenamento a porte aperte per il Cagliari

Per caricare la squadra in vista del big match, sabato 22 febbraio si terrà all’Unipol Domus un allenamento a porte aperte. Un’occasione speciale per i tifosi rossoblù, che potranno mostrare il proprio supporto in vista di una partita tanto attesa. Per prenotare il biglietto, gratuito clicca qui.

Un match dal grande valore

Cagliari e Juventus si affrontano con motivazioni diverse ma con un obiettivo comune: portare a casa punti fondamentali. I bianconeri vogliono consolidare la posizione Champions, mentre i rossoblù cercano ossigeno per la salvezza.

Appuntamento domenica 23 febbraio, ore 20:45, per una sfida che promette spettacolo all’Unipol Domus.