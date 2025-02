Un controllo di routine si trasforma in un sequestro di droga. Nella mattinata di venerdì scorso, una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un’autovettura lungo la Strada Statale 131 scoprendo all’interno del veicolo circa 300 grammi di marijuana.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno accertato che il conducente, un 30enne, si trovava in stato di ebbrezza alcolica, violando così le norme sulla sicurezza stradale. La droga è stata posta sotto sequestro, mentre il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio evidenzia l’importanza dei controlli sulle strade, strumenti fondamentali non solo per contrastare la guida in stato d’ebbrezza, ma anche per intercettare traffici illeciti. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della droga e accertare eventuali legami con lo spaccio nella zona.