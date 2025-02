Apre a Sassari il CCS Fertility Center, il primo centro privato convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in Sardegna. La nuova struttura nasce dalla collaborazione tra il Centro Cura Salute di Platamona e il Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi di Monza, uno dei principali riferimenti nazionali per la PMA, con oltre 3.000 trattamenti eseguiti ogni anno.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 22 febbraio alle ore 10:00 presso il Centro Cura Salute di Platamona, in Via Della Torre 5 a Sassari, alla presenza dei responsabili del centro e della rete Biogenesi, dei vertici dell’azienda sanitaria e del sindaco di Sassari.

Un centro all’avanguardia per la fertilità in Sardegna

Il CCS Fertility Center rappresenta un importante passo avanti per la sanità sarda, offrendo alle coppie che desiderano avere un figlio trattamenti di PMA all’avanguardia, secondo i più elevati standard internazionali. Il centro è stato istituito in seguito alla decisione del Ministero della Salute di inserire, a partire dal 2025, le prestazioni di PMA nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Questa nuova apertura consentirà di evitare alle coppie sarde di doversi recare fuori regione o all’estero per trattamenti di PMA, di rafforzare l’offerta pubblica già presente in Sardegna e di accogliere anche pazienti provenienti da altre regioni italiane, in linea con il principio dei LEA.

Un team di esperti e una collaborazione di alto livello

Durante la conferenza stampa inaugurale verranno presentate le attività sanitarie e il funzionamento del centro. Tra gli interventi previsti: Dott. Emiliano Gallo, Responsabile del Centro di Sassari; Dott.ssa Beatrice Dal Canto, Responsabile di Laboratorio del Centro Biogenesi e del centro di Sassari; Dott.ssa Rosamaria Aini, Medico PMA e Responsabile Ginecologia del Policlinico; Prof. Mario Mignini Renzini, Responsabile del Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi di Monza, che illustrerà il valore della collaborazione tra Monza e Sassari.

Inoltre, sarà presentata la rete di collaborazione pubblica con il territorio, con la partecipazione di: Dott. Mario Farina, Direttore della Ginecologia della ASL 1; Flavio Sensi, Direttore della Azienda Sanitaria; Carla Fundoni, Presidente della Commissione Sanità Regionale e Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari.

Il ruolo del Centro Cura Salute Platamona e del Centro Biogenesi di Monza

Il Centro Cura Salute Platamona è una struttura sanitaria d’eccellenza, nata nei primi anni 2000 grazie a una collaborazione pubblico-privata. Con oltre 20 anni di esperienza nella sanità, il centro esegue ogni anno più di 30.000 prestazioni diagnostiche, sia pubbliche che private, grazie a un team di professionisti altamente qualificati e a una rete di collaborazioni con istituti nazionali e regionali.

Il Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi di Monza è uno dei principali centri italiani di PMA convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Grazie a un team di ginecologi, embriologi ed esperti in medicina della riproduzione, Biogenesi offre trattamenti di primo, secondo e terzo livello, garantendo alle coppie accesso alle procedure al solo costo del ticket sanitario regionale. Inoltre, il centro non ha liste d’attesa, né per la prima visita né per i trattamenti successivi, e mette a disposizione un servizio di supporto psicologico per accompagnare le coppie lungo il percorso della PMA.

Un’opportunità per la Sardegna e per le coppie in cerca di un figlio

L’apertura del CCS Fertility Center rappresenta una svolta per la sanità sarda, offrendo un’alternativa concreta a chi, fino a oggi, era costretto a spostarsi fuori regione per accedere ai trattamenti di PMA. Grazie alla partnership con Biogenesi e al sostegno del Sistema Sanitario Regionale, il centro punta a diventare un punto di riferimento per la medicina della riproduzione in Sardegna, assicurando trattamenti di alta qualità, accessibili e senza liste d’attesa.