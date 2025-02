Si terranno domani, venerdì 21 febbraio, i funerali di Natalie Tanda, la bimba di 8 anni deceduta il 9 febbraio scorso nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale civile di Alghero.

La cerimonia funebre sarà alle 15:30 nella tensostruttura presso il campo sportivo del paese. “Al termine della celebrazione la salma della nostra piccola sorella verrà accompagnata, in forma privata, verso il cimitero. Si dispensa assolutamente da visite e condoglianze – ha sottolineato il parroco di Villanova, invitando a pregare per la bimba e per i suoi cari – La comunità si renda presente con religioso silenzio e preghiera costante”.

LE PAROLE DEL SINDACO

Il sindaco di Villanova Monteleone Quirico Meloni ha espresso il suo dolore con parole toccanti nei giorni scorsi: “I fiori che non sbocciano. La piccola Natalie è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti e increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. Morire a soli 8 anni dopo un’operazione alle tonsille non è cosa facile da accettare".

Un pensiero che si posa anche sui suoi compagni di scuola, che sentiranno un’assenza pesante in classe: “Nella sua classe di terza elementare ci sarà un banco vuoto, orfano del sorriso gioioso di una bambina che iniziava a sbocciare alla vita". Il sindaco ha voluto esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità ai genitori, Vittorio e Catriona, e alla sorellina Melissa, che in queste ore affrontano un dolore inimmaginabile.

I RISULTATI DELL'AUTOPSIA

Intanto, i risultati dell'autopsia eseguita ieri sul corpo di Natalie saranno resi noti entro 60 giorni. L'esame è stato condotto presso l'istituto di Medicina legale di Sassari dal medico legale Matteo Nioi di Cagliari, in presenza dei consulenti di parte Salvatore Lorenzoni e Francesco Serra, nonché dell'otorinolaringoiatra Francesco Riu, nominati dai due medici della clinica indagati dalla Procura di Sassari. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Lorenzo Galisai e Giovanni Sechi, mentre la famiglia della bambina è rappresentata dagli avvocati Marco Costa e Romina Caula. Un perito di parte nominato dalla famiglia, il medico legale Stefano De Pasquale Ceratti, non ha partecipato all'autopsia. Sono stati eseguiti accertamenti e prelievi che saranno analizzati, con i risultati attesi tra due mesi.

La tragedia ha avuto luogo l'8 febbraio scorso, quando la bambina era ricoverata per un intervento alle tonsille. Nonostante l'operazione fosse inizialmente senza complicazioni, la situazione è improvvisamente peggiorata il sabato sera, portando alla tragica morte della bambina poco prima delle 21, nonostante i tentativi del personale medico di salvare la sua vita.

I FATTI

Natalie Tanda è morta nella serata dell'8 febbraio all’ospedale civile della Riviera del Corallo, dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni a seguito di un intervento alle tonsille.

Secondo quanto si è appreso, l’operazione, eseguita nel reparto di Otorinolaringoiatria, era inizialmente andata bene, ma poi la piccola ha avuto complicazioni improvvise, probabilmente dovute a un’emorragia. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A seguito del decesso, la Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte e verificare eventuali responsabilità.