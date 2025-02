Doppio incidente nel pomeriggio ad Alghero, uno a poca distanza dall’altro.

Il primo si è verificato in Via Don Minzoni, dove un’auto, per cause da accertare, è andata a scontrarsi contro un muro, danneggiando un quadro elettrico. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero.

Il secondo incidente, con più serie conseguenze, è avvenuto tra Via Marconi e Via Veneto dove si sono scontrati due scooter. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche Polizia Locale, Carabinieri e 118.

In entrambi gli interventi la squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza lo scenario e i mezzi coinvolti.