Un anziano disorientato nel centro di Tempio Pausania è stato soccorso dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che lo hanno accompagnato a casa e assistito fino all'arrivo di una familiare. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 ottobre, dopo la segnalazione al 112 di una cittadina che aveva notato l'uomo mentre cercava di entrare in una banca chiusa per la giornata festiva.

I poliziotti lo hanno rintracciato all'interno di un bar e si sono avvicinati per offrirgli aiuto. Durante il colloquio, l'anziano ha spiegato di essere in attesa dell'apertura dell'istituto bancario. Gli agenti gli hanno chiarito che la filiale sarebbe rimasta chiusa per tutta la domenica.

Scoperto che l'uomo aveva dimenticato il cellulare nella propria abitazione, gli operatori lo hanno accompagnato a casa, riuscendo così a contattare una familiare. Sono rimasti con lui fino all'arrivo della donna, alla quale è stato affidato per proseguire l'assistenza.

L'intervento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della cittadina che ha dato l'allarme. Un episodio che sottolinea l'importanza dell'attenzione verso le persone in difficoltà e della presenza della Polizia di Stato sul territorio.