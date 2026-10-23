Il governo vara aiuti per 175 milioni di euro per contenere la protesta degli autotrasportatori, mentre la Commissione di Garanzia sugli scioperi chiede alle autorità di intervenire, senza escludere la precettazione, per ripristinare la circolazione delle merci.

L'organismo ha riconosciuto la collaborazione di alcune sigle, ma ha segnalato i «diffusi e persistenti blocchi stradali», che aggravano le difficoltà negli approvvigionamenti di beni essenziali.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri assegna 105 milioni all'autotrasporto, 60 all'agricoltura e 10 alla pesca. Previsti anche il rinvio al primo gennaio 2027 del contributo doganale sui minipacchi e la sospensione dei leasing per i piccoli autotrasportatori fino a marzo 2027.

«Il governo ascolta chi manifesta pacificamente», afferma la premier Giorgia Meloni, che denuncia intimidazioni e danneggiamenti ai mezzi di chi vuole lavorare. Per garantire la libera circolazione delle merci, assicura, saranno utilizzati «tutti gli strumenti che la legge ci offre», comprese le disposizioni del decreto sicurezza sul blocco stradale.

La situazione migliora in Sicilia, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria, dove ripartono anche le consegne alimentari. In Campania, invece, persistono i disagi: a Napoli un corteo lento ha bloccato l'uscita delle cisterne, provocando carenze di benzina e diesel, mentre restano presidi ai caselli.

Salvini rivendica le misure a sostegno delle piccole imprese. Conftrasporto accoglie positivamente il decreto, mentre Confimprenditori lo giudica insufficiente. Il Codacons avverte del rischio di rincari al dettaglio per l'88% delle merci vendute nei negozi.