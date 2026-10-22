Da oggi la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera dell'ASL n. 3 di Nuoro, attraverso la sua Unità Farmaci Antitumorali (UFA), una delle quattro individuate dalla programmazione regionale in Sardegna, coadiuva l'ASL n. 4 Ogliastra nella preparazione delle terapie antiblastiche. L'obiettivo della collaborazione è "garantire anche ai pazienti ogliastrini i più alti standard di qualità e sicurezza nell'allestimento delle cure oncologiche".

La collaborazione nasce dalla convenzione sottoscritta tra le due Aziende Sanitarie e riguarda circa 2.400 preparazioni l'anno. Il percorso, fanno sapere, è completamente tracciato e sicuro: le terapie vengono prescritte dagli oncologi dell'Ogliastra, verificate e validate dai farmacisti ospedalieri di Nuoro, allestite in modo personalizzato all'interno del laboratorio sterile dell'Ospedale San Francesco e successivamente trasportate in Ogliastra in sicurezza, secondo procedure dedicate e certificate.

Per i pazienti non cambia nulla nel percorso di cura: continuano a ricevere la terapia nel proprio territorio, vicino a casa, senza doversi spostare. A viaggiare, in sostanza, sono i farmaci, non le persone. Ogni singola preparazione, riferiscono le Asl, è tracciata, controllata e allestita a tutela del paziente e degli operatori sanitari che la somministrano.

"Mettere la nostra esperienza al servizio di un'Azienda vicina significa offrire a tutti i pazienti oncologici dell'area centrale della Sardegna lo stesso livello di qualità e sicurezza", dichiara la dottoressa Paola Chessa, Direttrice della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL 3 di Nuoro. "È il risultato del lavoro di personale altamente specializzato: farmacisti, tecnici di laboratorio e operatori socio sanitari che ogni giorno garantiscono terapie preparate su misura per ciascun paziente".

"Questo progetto permette di garantire qualità e sicurezza nella preparazione degli antiblastici in un percorso di virtuosa collaborazione con la Asl di Nuoro che intendiamo promuovere sempre di più – dichiara Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra –. L'obiettivo è garantire percorsi sempre più innovativi ai nostri cittadini e uno dei più importanti è il servizio di Oncologia, una unità operativa ospedaliera e territoriale che intendiamo potenziare e sviluppare sempre di più all'interno della rete oncologica regionale".

"Questa convenzione è un esempio concreto di come deve funzionare la rete sanitaria regionale: integrazione, condivisione di competenze altamente specializzate e uso efficiente delle risorse", commenta invece il Direttore Generale dell'ASL 3 di Nuoro, Francesco Trotta. "La nostra UFA è un'eccellenza riconosciuta, con standard tecnologici e di sicurezza tra i più avanzati. Metterla a disposizione dell'Ogliastra significa rafforzare il sistema sanitario del centro Sardegna e dare sostanza al principio di equità di accesso alle cure", conclude.