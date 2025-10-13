Hanno forzato il finestrino di un'auto per rubare un portafoglio all’interno e, nonostante il rapido blocco delle carte da parte del proprietario, sono riusciti a fare acquisti presso due distributori automatici di sigarette, uno a Cabras e l'altro a Oristano.

Ma le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso ai Carabinieri di identificare i presunti ladri che, grazie a una perquisizione, sono stati ritrovati in possesso dei beni rubati, restituiti poi al legittimo proprietario.

Si tratta di tre giovani di origine nord africana, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che risiedevano nei centri di accoglienza per migranti della provincia. Ora sono accusati di furto aggravato su auto e di utilizzo improprio di carte di credito e segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e al Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dai Carabinieri di Cabras.

L'indagine dei militari è stata avviata dopo la denuncia di un uomo di 44 anni residente a Torre Grande, il quale ha segnalato il furto del suo portafoglio dall'auto parcheggiata. Le transazioni sospette sul suo conto sono state scoperte grazie alle notifiche sull'app di Home Banking sul suo cellulare.